Avec les absences du début de saison au PSG, Eric Junior Dina-Ebimbe a joué quelques matches avec l’équipe première (3 en Ligue 1, 1 lors du Trophée des Champions). Le milieu de terrain – prêté la saison dernière à Dijon – a tapé dans l’œil de Mauricio Pochettino. Dans une interview accordée à l’émission 100% PSG le mag sur France Bleu Paris, le milieu de terrain a évoqué son choix de partir en prêt ces deux dernières saisons, ses premiers pas sous le maillot Rouge & Bleu, Mauricio Pochettino… Extraits choisis.

Son arrivée au centre de Formation du PSG

« Premièrement, ça fait un choc parce que tu quittes ta famille, tu rentres dans un nouveau cadre, en sport études. C’était un peu nouveau pour moi parce que moi, je suis quelqu’un de très attaché à ma famille. Au début, ça m’a fait un peu bizarre, mais j’ai reconnu énormément de gens contre qui j’avais déjà joué et j’ai compris que j’étais avec les meilleurs, avec ce qui se faisait de mieux en Ile-de-France dans ma catégorie. Ça ne m’a pas fait un choc, mais je me suis dit : « Là, je rentre dans quelque chose de plus grand. Je pense que je rentre dans une étape importante pour la suite de ma carrière. » J’avais déjà conscience de ça à treize ans. Je me suis dit : « Si on est tous là aujourd’hui, les meilleurs d’Ile-de-France, c’est qu’il y a une raison.«

Son choix d’être prêté au Havre

Dina-Ebimbe : « Honnêtement, au début, je n’étais pas chaud parce que quand on vient de Paris et qu’on a l’étiquette PSG, on veut tout de suite s’imposer avec le Paris Saint-Germain. Mais avec l’aide de ma famille et de mes proches, j’ai bien compris qu’il me fallait des étapes avant de pouvoir revenir plus fort au club. Donc, j’avais pour objectif de rejoindre un groupe pro. Je ne voulais pas forcément jouer tout de suite et j’ai rencontré Paul Le Guen, qui m’avait donné des garanties d’intégrer le groupe pro au Havre, sans me donner de garanties en termes de temps de jeu. Il m’avait dit que c’était à moi de me battre et de gagner ma place. Et je suis quelqu’un qui ne doute pas. Malgré mon âge, je suis conscient de mes qualités. Je sais ce que je suis capable de faire. Donc quand je suis arrivé là-bas, j’ai voulu tout de suite montrer l’étendue de mon talent. Parce quand tu es formé au Paris Saint-Germain et que tu arrives dans un club comme Le Havre, tu te dois lui montrer des qualités. Grâce à Dieu, pour moi, ça s’est bien passé. J’ai pu aider l’équipe. On a raté la montée de peu, malheureusement, mais j’en garde une très bonne expérience.«

Puis à Dijon

Dina-Ebimbe : « Concernant Dijon, j’avais estimé que pour revenir au PSG, il me fallait une autre étape parce que j’avais bien vu que la Ligue 2, ça ne suffisait pas pour intégrer la rotation du Paris Saint-Germain. On va dire que j’ai joué la sécurité en rejoignant Dijon, parce que j’aurais pu aller dans un club beaucoup plus compétiteur, beaucoup plus joueur. Mais j’ai voulu dans un premier temps découvrir la Ligue 1 dans un cadre familial, dans un contexte où je savais que les entraîneurs et mes coéquipiers allaient m’accompagner. Malheureusement, ça a été une saison galère. On a connu une descente. Ça a été triste pour nous, les joueurs, et surtout pour les supporters. C’est peut-être une expérience qu’il fallait que je vive, malheureusement, pour revenir au Paris-Saint-Germain. C’est vrai que ça a été difficile, mais j’en ai tiré aussi du positif malgré la descente.«

Le PSG qui le garde en activant son droit de véto

Dina-Ebimbe : « J’avais parlé avec les dirigeants du club en janvier, donc je connaissais à peu près leur position. Je ne vais pas dire que je m’y attendais, parce que dans le foot, on ne sait jamais. On ne peut pas tout prévoir à l’avance, mais j’avais à cœur que le PSG me reprenne parce que tout ce que j’ai fait, mon prêt au Havre et à Dijon, c’était pour revenir à Paris parce que je suis formé au PSG. Et pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de porter le maillot du Paris-Saint-Germain et d’évoluer avec l’équipe première. Donc, ça m’a vraiment fait plaisir quand j’ai eu la certitude que j’allais rentrer.«

Ses matches avec les pros cet été

Dina-Ebimbe : « Je pense que c’est ça. Au Paris Saint-Germain, quand un jeune joueur monte en puissance, tu as beaucoup plus de buzz que pour d’autres joueurs. Moi, j’ai fait le choix de sortir de ce schéma-là pour ma progression, justement, et ça m’a réussi. Après, je ne peux pas dire que je m’y attendais puisque le Paris Saint-Germain est un grand club. Quand on fait appel à toi, il faut simplement être prêt parce que tu n’as qu’une seule chance, et il faut la saisir. C’est le seul objectif que je me suis mis pendant la pré-saison. Je me disais : « Tout le monde a sa chance ici ». Souvent, on dit qu’on ne donne pas leur chance aux jeunes du PSG. Mais c’est faux. Il y a une préparation qui a été faite. Chacun a eu le temps de se montrer et moi, je voulais montrer mes capacités. Ça m’a réussi. Le coach m’a fait confiance, que ce soit sur la pré-saison ou sur les matches de début de saison. Je savais que j’allais avoir une chance, et qu’il fallait la saisir, tout simplement.«

Pochettino

Dina-Ebimbe : « Le coach, surtout avec nous, les jeunes, ce n’est pas quelqu’un qui vient te voir pour te dire que tu vas commencer. Tu découvres la composition comme tout le monde. J’étais content (sur sa titularisation lors du Trophée des Champions, ndlr), j’ai fait mon match, mais je n’ai pas ressenti de signe. Je ne pensais pas commencer le match. Je ne parle pas tous les jours avec le coach, mais je l’apprécie tout autant qu’il m’apprécie, je pense. Donc j’ai un bon rapport avec lui. Parfois, il me donne des conseils. Il est dur avec nous, les jeunes, mais c’est pour nous bien. Il est exigeant parce qu’on est dans un grand club et il y n’a que l’exigence qui permette d’arriver à ses fins. Donc, j’ai un bon rapport avec lui. Ça se passe très, très bien. Je n’ai aucun souci. Je suis content et j’espère que ça va continuer comme ça.«

S’entraîner avec des stars tous les jours

Dina-Ebimbe : « Ça fait super plaisir. Il y a pas un jour où je viens au foot et où je suis malheureux. Ce n’est pas possible. Tu es avec les meilleurs. Franchement, beaucoup de jeunes footballeurs aimeraient être à ma place. Et honnêtement, j’en profite un maximum parce que ce n’est pas donné à tout le monde. C’est une chance que j’ai, et je dois tirer le maximum de cette expérience. C’est un réel plaisir et une fierté d’être avec ces joueurs-là. C’est ce qui se fait de mieux au monde actuellement, donc j’en profite un maximum et j’espère que je vais en profiter le plus longtemps possible. »

Jouer au Parc des Princes avec le maillot du PSG

Dina-Ebimbe : « C’est un autre sentiment. Tu te dis : « Enfin, j’ai réalisé ce rêve que tous les joueurs qui sont arrivés au centre de formation voulaient atteindre ». C’est une fierté de porter le maillot du Paris-Saint-Germain. Et quand j’ai pu faire mon premier match face à Strasbourg, c’était un sentiment que je n’oublierai jamais. C’était unique. J’ai joué dans des stades de pleins en Ligue 1, mais le Parc des Princes, c’est autre chose. C’est un sentiment indescriptible. J’espère profiter de cette ambiance et de cette ferveur le plus longtemps possible.«