Le PSG parmi les meilleurs centres de formation de France

Le PSG restait sur deux années de suite comme meilleur centre de formation de France. Beaucoup de titis parisiens sont des joueurs professionnels, même s’ils ne jouent pas forcément dans leur club formateur. Ce mardi, la Fédération Française de Football a dévoilé la liste des meilleurs centres de formation de l’hexagone. Mais pour cette année, pas de classement club par club. Il s’agit maintenant d’une notation avec des étoiles (de 0 à 5) sur cinq critères*. Et le PSG se classe parmi les meilleurs centres de formation avec une note de quatre étoiles. Il est accompagné par Lyon, Monaco, Rennes et Toulouse (Ligue 2). Les mauvais élèves se nomment Clermont, Dijon, Paris FC (1 étoile) et Orléans (0 étoile).

* Les cinq critères : La professionnalisation des joueurs formés, sachant que ne sont comptabilisés que les joueurs de U16 à U23 sous contrat professionnel dans les deux premières divisions des dix premiers pays au classement UEFA ainsi que le championnat de France du National. Le temps de jeu en équipe première du club formateur intègre la notation, tout comme le nombre de sélections nationales, les diplômes obtenus, ainsi que la représentation européenne.

Le classement des centres de formation de la FFF

4 étoiles: PSG, OL, AS Monaco, Stade Rennais, Toulouse FC.

3,5 étoiles: Caen, Le Havre, Lens, Saint-Etienne.

3 étoiles: Bordeaux, Metz, Nancy, Nantes, Sochaux, Valenciennes.

2,5 étoiles: Amiens, Auxerre, Châteauroux, Guingamp, Lille, OM, Montpellier, Nice.

2 étoiles: AC Ajaccio, Angers, Lorient, Niort, Strasbourg, Troyes.

1,5 étoiles: Brest, Nîmes, Reims.

1 étoile: Clermont, Dijon, Paris FC.

Aucune étoile: Orléans.