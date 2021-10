Le PSG, 8e effectif le plus cher d’Europe

On le sait, le PSG possède des joueurs à très fortes valeurs marchandes. Le mois dernier, le club parisien se plaçait même troisième dans le classement des effectifs les plus chers d’Europe établi par le CIES. Ce lundi, ce même CIES a actualisé son classement au sein de sa lettre hebdomadaire.

Et dans ce nouveau classement, le PSG dégringole quelque peu puisqu’il passe de la troisième place à la huitième avec une valeur d’effectif estimée à 808 millions d’euros. Ce sont les clubs anglais qui trustent les premières places avec, dans le top trois, Manchester City, Manchester United et Chelsea. Cette huitième position rouge et bleu est dû, entre autres, à la baisse significative de la valeur de Kylian Mbappé sur le marché, le numéro 7 francilien étant en fin de contrat à l’issue de l’exercice en cours.

Le top 10 des effectifs les plus chers d’Europe selon le CIES :