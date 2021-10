Le PSG était sur une série de huit victoires de suite en championnat et de dix matches sans défaites toutes compétitions avant de chuter sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche (2-0). Parmi les grands artisans de ces excellents résultats en début de saison, Kylian Mbappé montrait une forme impressionnante en étant décisif sur quasiment toutes les rencontres et portait à lui seul l’équipe lorsque les Sud-Américains n’étaient pas disponibles. Si l’attaquant se montre encore impliqué dans les buts parisiens, ce dernier a perdu beaucoup en efficacité devant le but.

En effet, le numéro 7 parisien n’a plus marqué avec le PSG depuis le 11 septembre dernier face à Clermont, soit une série de six matches de suite sans inscrire de buts toutes compétitions confondues. Ce qui représente le total de rencontres le plus élevé pour le joueur sans marquer de buts depuis son arrivée dans la capitale. Dans cette période, Mbappé n’aura tiré qu’à quinze reprises aux cages, mais surtout qu’une seule fois en plus de 140 minutes en Ligue des Champions. Depuis le retour de la trêve internationale, il aura tout de même délivré quatre passes décisives dont trois en C1.