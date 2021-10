Donnarumma : « M’entraîner avec tous ces champions me fait grandir »

D’abord sur le banc des remplaçants, Gianluigi Donnarumma a pu enchaîner deux matches dans la peau d’un titulaire la semaine passée, dont le gros choc face à Manchester City en Ligue des Champions remporté par le PSG (2-0). Taulier de la sélection italienne, avec laquelle il a remporté le dernier Euro en étant élu meilleur joueur du tournoi, Gigio faisait face à la presse ce lundi. L’occasion pour l’ancien milanais de répondre à des questions sur son statut à Paris et l’impact que celui-ci pourrait avoir sur l’équipe nationale. Droit dans ses bottes, le transalpin a affiché sa satisfaction d’évoluer au sein du club de la capitale.

Il n’y a pas de problème. Je suis à Paris pour jouer. C’est normal que la situation soit comme ça au début, a expliqué Donnarumma devant la presse. Je suis là pour jouer et je suis sûr que tout se passera bien. Je n’ai aucun doute pour l’équipe nationale. Je continue mon chemin. (…) Ce sont des situations qui te font beaucoup progresser. Il y a des défis qui te font grandir. S’entraîner avec tous ces champions permet de grandir à la fois sur le plan humain et footballistique. C’est un bon défi. Je suis heureux de m’entraîner avec eux et de grandir. J’essaye toujours de donner le meilleur de moi-même.