Il manque un dernier pas avant qu’Achraf Hakimi devienne un joueur du PSG, la visite médicale. Du moins si l’on en croit les propos du journaliste Pietro Guadagno. Dans le Corriere dello Sport il assure que l’accord est total entre l’Inter Milan et le PSG sur la base d’un transfert à 68 millions d’euros plus 5M€ de bonus (la version la plus haute donnée tous médias confondus). Selon le journal sportif transalpin, hier c’était le jour des échanges de documents entre les cabinets juridiques. Les derniers détails finalisés, il y aura l’annonce officielle tant attendue. Selon le le Corriere dello Sport il n’est pas exclu qu’Achraf Hakimi s’envole dès aujourd’hui pour Paris, afin de passer des examens médicaux et de signer le contrat de 5 ans.