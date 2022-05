Hier après-midi, le PSG s’est entraîné au Parc des Princes. Lors de cette séance, certains salariés et enfants de la Fondation PSG et partenaires étaient présents en tribunes pour encourager les Parisiens. Il y avait aussi Fabio Quartararo, champion du monde en titre de Moto GP avec sa moto et l’influenceur Khaby Lame. Troisième invité de marque, Colin Kaepernick, joueur de football américain engagé.

Dans un communiqué, le PSG a fait savoir que l’ancien quarterback des San Francisco 49ers et aujourd’hui défenseur des droits civiques aux États-Unis, avait été invité par le club et de son partenaire Nike à assister à l’entraînement des Parisiens. Colin Kaepernick a d’abord « rencontré Sabrina Delannoy, Directrice adjointe de la Fondation Paris Saint-Germain et du Fonds de Dotation, qui lui a présenté le travail du Paris Saint-Germain auprès des enfants défavorisés en France et à l’international. Il a ensuite assisté au bord du terrain à l’entraînement avant d’échanger avec certains jours à l’issue de la séance. » Le joueur de football américain était ravi de pouvoir pu assister à l’entraînement. « C’est un immense plaisir d’avoir pu assister à un entraînement du Paris Saint-Germain. C’était formidable de découvrir les réalisations du club pour promouvoir l’égalité. Le sport peut faire de grandes différences et nous avons besoin que les clubs s’engagent ainsi. J’étais très heureux de rencontrer les joueurs.«

