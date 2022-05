L’effectif du PSG risque de beaucoup bouger cet été. Le club de la capitale a ciblé les joueurs qu’il aimerait faire partir. Le secteur du milieu de terrain devrait être le plus actif, mais les Rouge & Bleu devront trouver un remplaçant à Angel Di Maria, qui est en fin de contrat le 30 juin, et qui sauf retournement de situation de dernière minute ne sera plus Parisien la saison prochaine. Dans cette optique, le nom d’Arnaut Danjuma a été avancé hier soir par ESPN.

L’ailier néerlandais (25 ans) de Villarreal réalise une bonne saison sous les ordres d’Unai Emery. En 34 matches toutes compétitions confondues, il a marqué 16 buts et délivré 4 passes décisives. Il a notamment marqué le but de la qualification en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Outre le PSG, il serait également dans le viseur de Newcastle. Selon les informations de Marca, le joueur possède une clause libératoire de 45 millions de livres soit 54 millions d’euros et non 75 millions d’euros comme ça avait pu être annoncé. Le quotidien sportif madrilène explique que les mouvements pour qu’il quitte Villarreal ont déjà commencé. Marca qui conclut en expliquant qu’il ne serait pas contre rester en Liga, même s’il ne ferme aucune porte.