Du beau monde à l’entraînement du PSG ce matin

Après deux jours de repos, ce qui a notamment permis à Kylian Mbappé de faire un petit tour du côté de Madrid, les joueurs du PSG ont repris le chemin de l’entraînement. En ligne de mire, l’objectif direct du déplacement sur la pelouse du MHSC comptant pour la 37e journée de Ligue 1 ce samedi (20h45, Prime Video).

Ce matin, Neymar jr et ses coéquipiers étaient donc sur le pont sur la pelouse du Parc des Princes. L’occasion d’apercevoir des visages assez inhabituels. En effet, plusieurs personnalités connues ont été invitées par le club au nombre de trois. Fabio Quartararo, champion du monde de Moto GP, Khaby Lane, humoriste Sénégalais bien connu sur le réseau social TikTok, et Colin Kaepernick, ancienne figure majeure de la NFL, étaient tous présents dans l’antre rouge et bleu ce jeudi matin.

