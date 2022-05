Un groupe quasiment au complet à l’entraînement du PSG

Le PSG s’est entraîné une dernière fois ce vendredi matin à la veille de son déplacement à Montpellier dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Une séance dont on a pu suivre les 15 premières minutes. Comme depuis quinze jours, Mauricio Pochettino a pu compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Leandro Paredes (pubalgie), Julian Draxler (réathlétisation) et Mauro Icardi (quadriceps) étaient absents. Le numéro 8 du PSG s’est entraîné à part et a fait des tours de terrain.

Même s’ils seront suspendus contre les Montpelliérains Presnel Kimpembe et Neymar ont participé à l’entraînement. C’est également le cas de Kylian Mbappé, Lionel Messi et les titis Xavi Simons, Edouard Michut, Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu… Présent à l’entraînement collectif depuis une semaine, Abdou Diallo était encore-là. Il postule donc pour une place dans le groupe pour le déplacement à la Mosson.