Le PSG a refusé une offre de Sunderland pour Edouard Michut

Edouard Michut a pris la décision de quitter le PSG cet été. Le titi parisien est lassé de sa situation dans son club formateur, estimant ne pas jouer assez. Pour lui, la situation ne devrait pas changer cette saison. Et pour cette raison, il veut partir pour lancer sa carrière. Ces dernières semaines, son nom a été associé au Celtic mais également au Séville FC. Ces derniers jours, des rumeurs indiquaient que Sunderland en faisait sa priorité pour la fin du mercato.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG a refusé une offre du club de Championship (deuxième division anglaise) à hauteur de trois millions d’euros plus bonus avec un pourcentage à la revente de 30%. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs assure le spécialiste du mercato mais il n’y a donc toujours pas d’accord pour un potentiel transfert d’Edouard Michut.

Paris Saint-Germain have rejected new proposal from Sunderland for Édouard Michut, still no agreement in place. 🇫🇷 #PSG

Been told English club were offering €3m fixed fee plus add-ons and 30% sell-on clause also included. pic.twitter.com/8eNhFeuP1v

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2022