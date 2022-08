Depuis le début du mercato, le PSG souhaite renforcer sa défense centrale. Dans cette optique, les dirigeants parisiens pistent depuis plusieurs semaines Milan Skriniar. L’international slovaque de l’Inter Milan, a qui il ne reste qu’un an de contrat, a un accord avec les Rouge & Bleu sur un contrat de cinq ans et un salaire de plus de 7 millions d’euros depuis de long moment. Mais le PSG tombe sur un club milanais exigeant, qui ne souhaite pas lâcher son joueur pour moins de 80 millions d’euros.

Une dernière offre du PSG refusée

Le PSG ne souhaitait pas mettre plus de 60 millions d’euros pour un joueur en fin de contrat le 30 juin 2023. Un éloignement entre l’offre et la demande qui a mis un très gros coup de frein dans ce dossier. Il semblait même complètement refermé, l’Inter souhaitant même dorénavant prolonger son défenseur. Mais la Gazzetta dello Sport indique ce vendredi matin que le PSG a fait une nouvelle offre pour Skriniar à hauteur de 60 millions d’euros plus un joueur. Irrité par cette proposition, le vice-champion d’Italie a repoussé cette tentative. Le quotidien sportif italien qui explique que l’Inter n’a pas l’intention de vendre Milan Skriniar, « la décision du club est définitive. » Les dirigeants milanais vont bientôt se pencher sur une offre de prolongation de contrat pour le défenseur central.