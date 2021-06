Ramos aurait annoncé aux joueurs du Real Madrid qu’il rejoindrait le PSG (COPE)

Après 16 ans au Real Madrid (671 matches, 101 buts), Sergio Ramos va devoir trouver un nouveau point de chute. En fin de contrat avec le club espagnol, le défenseur central de 35 ans serait dans le viseur de trois clubs : Manchester City, Manchester United et le PSG. Cependant comme rapporté par AS ces derniers jours, le quadruple vainqueur de la Ligue des champions aurait donné sa faveur au club de la capitale française. En effet, la ville, l’offre salariale et la durée du contrat (2 ans) auraient séduit le natif de Camas, toujours selon le quotidien madrilène.

De son côté, l’émission de la Cope, “Tiempo de Juego”, précise que Sergio Ramos aurait annoncé à certains joueurs du Real Madrid qu’il rejoindrait le PSG cet été. “Cinq jours seulement après cette annonce (de son départ), Tiempo de Juego rapporte que Sergio Ramos a annoncé à plusieurs joueurs du Real Madrid qu’il se rendrait au Paris Saint-Germain”, indique le média espagnol sur son site internet. Souvent blessé cette saison avec les Merengues, l’international espagnol a seulement disputé 21 matches toutes compétitions confondues (1.790 minutes).

Statistiques 2020-2021 de Sergio Ramos*

Liga : 15 matches disputés (1.276 minutes) – 2 buts

: 15 matches disputés (1.276 minutes) – 2 buts Ligue des champions : 5 matches disputés (424 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 5 matches disputés (424 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive SuperCoupe d’Espagne: 1 match disputé (90 minutes)

*Source : Transfermarkt