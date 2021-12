Le PSG a un nouveau dauphin en Ligue 1

Comme lors des dernières journées, le PSG fait partie des gagnants dans la course au titre… Et ceci quelque soit le résultat. Face à l’OGC Nice, le club de la capitale a concédé un match nul frustrant (0-0), le deuxième sur le même score en 16 journées. Et pourtant, cela leur a permis d’accroître leur avance en tête du championnat, car le dauphin des Parisiens a une nouvelle fois changé. Après le RC Lens, l’OGC Nice et le Stade Rennais, c’est au tour de l’Olympique de Marseille d’occuper cette place jusqu’à la prochaine journée, qui aura lieu ce samedi. Les joueurs de Jorge Sampaoli continuent leur chemin avec une victoire tranquille face au FC Nantes (0-1). Ils comptent 12 unités de retard sur le PSG.

Les Rennais de leur côté ont perdu sur le terrain du champion de France en titre, le LOSC (1-2), tandis que le RC Lens concède le match nul face à Clermont (2-2). Ce samedi (21h00), le PSG se déplacera au Stade Bollaert pour essayer de prendre encore davantage d’avance sur les Lensois.

Classement L1