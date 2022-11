Le PSG affrontera La Berrichonne de Châteauroux en Coupe de France

Après la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre), le PSG va connaître un retour à la compétition animé avec des belles affiches en Ligue 1, un huitième de finale de Ligue des champions à préparer contre le Bayern Munich et une entrée en lice en Coupe de France.

On le sait, la Coupe de France est une compétition particulière pour le PSG, qui l’a remporté à 14 reprises. La saison dernière, le club de la capitale – coaché à l’époque par Mauricio Pochettino – s’était fait sortir par l’OGC Nice dès les huitièmes de finale de la compétition (0-0 ; 5-6 TAB). Une immense déception pour les Rouge & Bleu qui voudront donc récupérer leur couronne. Dans cette quête à ce quinzième sacre, les Parisiens connaissent déjà leur premier adversaire dans cette édition 2022/2023.

Un premier déplacement à prévoir

Ce lundi c’était soir de tirage au sort de la Coupe de France. Le PSG était dans le groupe D avec des potentiels destins divers et des adversaires bien différents. Les Parisiens pouvaient affronter l’Olympique Lyonnais comme des équipes amateurs. Les boules ont parlé et le Paris Saint-Germain affrontera… La Berrichonne de Châteauroux dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. La date de cette rencontre reste à être déterminée et celle-ci pourrait être le 6, 7 ou 8 janvier.