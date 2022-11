Deuxième journée de Coupe du Monde avec du specatcle et surtout beaucoup de buts. L’Angleterre a impressionné à 14h face à l’Iran grâce à un très large succès (6-2). Le buteurs sont nombreux et la différence a été faite dès la mi-temps (J. Bellingham 35’; B. Saka 43’; R. Sterling 45’ +1; B. Saka 62’; M. Rashford 71’; J. Grealish 89′), les Iraniens ont sauvé l’honneur grâce à doublé de Taremi (65′ ; 90+13′).

Les Pays-Bas arrachent la victoire en fin de match

À 17h00 se disputait le premier gros choc de la compétition dans le groupe A entre le Sénégal et les Pays Bas au Stade Al-Thumama à Doha.

Les Sénégalais devaient faire sans leur star, Sadio Mané, qui sera écarté des terrains pour une période oscillant entre 3 et 4 mois et pourrait même manquer la double confrontation contre le Paris Saint-Germain. Un gros coup dur pour les « Lions de la Teranga » qui affronteraient une surprenante équipe des Pays-Bas, invaincue depuis l’Euro 2021. Composée d’une grosse base défensive, les Néerlandais veulent créer la surprise dans ce mondial pour aller chercher la première étoile de leur histoire. À noter la présence du jeune titi parisien dans le groupe, Xavi Simons, mais qui démarrerait la rencontre du jour sur le banc de touche. Le vainqueur de ce choc avait l’occasion de rattraper l’Équateur, en tête du groupe après sa victoire tranquille ce dimanche contre le Qatar (2-0). Et dans un match très plaisant, où les deux équipes se sont données à fond et procurées plusieurs grosses et belle occasions, ce sont les Pays-Bas qui se sont imposés grâce à deux buts tardifs de Gakpo (84e) et Klaassen (99e).

Les États-Unis tenus en échec

A 20 heures, se jouait le dernier match de la journée entre les Etats-Unis et le Pays de Galles. Les Gallois disputent là leur première Coupe du Monde pour la première fois depuis 1958 et pouvait compter sur sa star Gareth Bale, qui vient de remporter le championnat… américain. Après une première mi-temps assez maitrisée de la part des États-Unis et une ouverture du score logique par le titi parisien, Timothy Weah, les Britanniques reviennent avec d’autres intentions à la sortie des vestiaires. En effet les Gallois poussent et multiplient les occasions chaudes dans la surface de réparation adverse. À 10 minutes de la fin du temps réglementaire, la star de l’équipe – Gareth Bale – sauve les siens en transformant son pénalty. Score final 1-1, les Pays Bas sont en tête du groupe B, suivis par les Pays de Galles et les États-Unis, le Sénégal ferme la marche avec zéro point.

Le programme de ce mardi est alléchant avec l’entrée en lice de l’Argentine de Leo Messi contre l’Arabie Saoudite (11h00), suivi par le Danemark qui affronte la Tunisie dans le groupe de l’équipe de France (14h00) puis le Mexique qui joue contre la Pologne (17h00). Enfin la journée se termine par le premier match des Bleus dans ce mondial contre l’Australie (20h00).

