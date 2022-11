Aurélien Tchouameni a explosé la saison dernière sous le maillot de l’AS Monaco. Grâce à ça, il a connu ses premières sélections avec la France et attisé les convoitises dont celle du PSG. Il a finalement rejoint le Real Madrid. Le milieu de terrain est revenu sur son choix.

Aurélien Tchouameni a réalisé une très belle saison 2021-2022 sous le maillot de Monaco. Ses performances lui ont permis d‘être appelé en Equipe de France mais également d’attirer le regard des plus grands clubs d’Europe. Le milieu de terrain était dans le viseur du PSG et du Real Madrid notamment. Il a décidé de rejoindre le club espagnol, malgré la cour très prononcée de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe pour le convaincre de les rejoindre à Paris. Dans une interview accordée à des lecteurs du Parisien, il est revenu sur son choix de rejoindre le Real Madrid.

« C’était le Real et pas un autre«

« Le premier à s’être manifesté a été Liverpool. On a eu des discussions. Ensuite le Real est arrivé. Et dans ma tête tout était clair. C’était le Real et pas un autre. C’est le plus grand club du monde. Si tu prétends à accomplir de grandes choses, à marquer l’histoire de ton sport, il n’y a pas mieux. Je n’ai donc pas hésité une seule seconde. J’ai dit à mon agent : du moment où il y a un intérêt, on fait tout pour aller là-bas. J’étais déjà conditionné. Quand Paris s’est signalé, mon choix était déjà fait, même si j’étais content d’être approché par le PSG.«

Aurélien Tchouameni qui a ensuite évoqué l’attaque de feu du PSG, la MNN avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar.

« Paris a de la chance d’avoir ces trois gars devant«

« Une préférence parmi les trois ? Je dirais peut-être Kylian, parce qu’il est français et que c’est un coéquipier, donc forcément, j’aimerais que ce soit le meilleur, mais quand je regarde le trio, ça sent le foot, tout simplement. Ils se comprennent parfaitement, ils parlent le même football et surtout ils sont super complémentaires. Paris a de la chance d’avoir ces trois gars devant. Peur de les affronter ? Non, quand tu joues à Madrid, tu ne peux pas avoir peur. Ce serait bien, justement, de les affronter. Ça voudrait dire qu’on aurait passé un tour en Ligue des champions et eux aussi. De toute façon, pour être les meilleurs, il faut battre les meilleures équipes, donc pourquoi pas.«