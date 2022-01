PSG / Nice : Les notes des Parisiens

Ce lundi soir à l’horaire inhabituel de 21h15 (France 3 et Eurosport 2), le PSG affrontait l’OGC Nice – au Parc des Princes – à l’occasion des huitièmes de finale de Coupe de France. Après une semaine sans match, les Rouge & Bleu voulaient poursuivre leur parcours dans cette édition 2021-2022, surtout que l’Olympique de Marseille aurait dû être le prochain adversaire en cas de qualification. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino est privé de nombreux joueurs (9 absences). De retour de blessure, Gigio Donnarumma était présent dans le but parisien.

La première mi-temps sera facile à analyser puisqu’il ne s’est absolument RIEN passé ! Pas une occasion, pas un mouvement, pas de caractère, RIEN ! La deuxième mi-temps aura vu Donnarumma faire une belle parade en face à face et l’entrée de Kylian Mbappé qui a disputé son 200e match avec le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a décidé de commencer à jouer dès l’annonce du temps additionnel… Une bien belle idée… Évidemment en trois minutes, il est très difficile de faire des différences. Le Paris Saint-Germain dispute donc la séance des tirs au but qui aura vu Leandro Paredes rater son pénalty, on rappelle que le joueur n’est rentré qu’hier d’Argentine et a pourtant joué plus de 45 minutes. Très bon coaching… Xavi Simons manquera le pénalty décisif. C’est très triste pour le titi de 18 ans, mais lorsqu’on s’attarde sur l’effectif parisien, on peut voir qu’il restait encore des internationaux et même un champion du monde qui n’avait pas tiré leur pénalty. Élimination d’un minuscule PSG face à une équipe de Nice très moyenne… Et le Real Madrid arrive dans 15 jours…

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 6 – Dagba 3,5 , Kehrer 6, Kimpembe 5, Nuno Mendes 5,5 – Herrera 3, Danilo Pereira 5, Verratti 6,5 – Messi 3,5, Icardi 2, Draxler 3

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 6 – Dagba 4, Kehrer 6, Kimpembe 5, Nuno Mendes 5,5 – Herrera 3, Danilo Pereira 6, Verratti 7 – Messi 4, Icardi 2, Draxler 4,5

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 6,5 – Dagba 3, Kehrer 6, Kimpembe 5, Nuno Mendes 6,5 – Herrera 3, Danilo Pereira 4, Verratti 6,5 – Messi 3,5, Icardi 2, Draxler 3

Les notes d’Hugo Bouchara : Donnarumma 5,5 – Dagba 4, Kehrer 6, Kimpembe 5, Nuno Mendes 5,5- Herrera 3, Danilo Pereira 4,5, Verratti 6- Messi 4, Icardi 2,5, Draxler 3,5

Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 6,5 – Dagba 3, Kehrer 6, Kimpembe 5, Nuno Mendes 6,5 – Herrera 3, Danilo Pereira 4, Verratti 7 – Messi 3,5, Icardi 2, Draxler 3