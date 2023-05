Le PSG annule son dîner de gala de la Fondation

Comme tous les ans, le PSG organise un dîner de gala pour une levée de fond pour sa Fondation. Cependant, cette fin de saison 2022/2023 est marquée par le grave accident de Sergio Rico du côté du Paris Saint-Germain. Le portier espagnol hospitalisé, la famille Rouge & Bleu est évidement préoccupée par son état de santé et n’assurera pas son dîner annuel.

C’est sur son site officiel que le Paris Saint-Germain a annoncé la nouvelle. Le dîner de gala annuel pour sa Fondation ne se tiendra pas cette année 2023. En effet, la décision prise par le président Nasser Al-Khelaïfi est justifiée et expliquée : « La situation actuelle requiert toute notre attention et nous contraint à renoncer à notre traditionnel gala. La grande famille du Paris Saint-Germain est profondément touchée par le drame qui affecte Sergio Rico et ses proches. Au nom de toutes les équipes du Club, je veux les assurer de notre total soutien et de ma plus grande sympathie dans cette épreuve« , a déclaré le dirigeant qatari. Le Paris Saint-Germain annonce également sur son site officiel : « Les partenaires et mécènes de la Fondation et du Fonds de dotation du Paris Saint-Germain ont été informés de l’annulation. Tous se joignent au Club pour exprimer leur entier soutien au joueur et à sa famille« .

Le @PSG_inside a informé de l’annulation du dîner de gala de la @FondationPSG prévu ce soir. Cette décision a été prise par Nasser Al-Khelaifi, Président du @PSG_inside et de la Fondation en raison de l’état de santé préoccupant de Sergio Rico.#ÁnimoSergioRico — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 30, 2023 Twitter : @PSG_inside

La septième édition de l’évènement était prévue pour ce mardi soir. Le club déclare que « les équipes se mobiliseront dans les prochaines semaines pour travailler sur les futurs développements de son gala et ses projets« .