PSG : Le vibrant message de la femme de Sergio Rico

Après son accident survenu ce dimanche, le gardien de but du PSG, Sergio Rico, a reçu de nombreux messages de soutien. Le plus poignant est celui de sa femme. Alba Silvat s’est fendu de quelques mots sur ses réseaux sociaux on ne peut plus émouvants.

Hospitalisé depuis dimanche après son accident de cheval, Sergio Rico demeure en soins intensifs dans un état grave. Le gardien de but a reçu de nombreux messages de soutien et la visite de son coéquipier et compatriote, Carlos Soler. Aujourd’hui, sa compagne, Alba Silvat, a posté sur son compte Instagram une photo de leur mariage datant du 11 juin 2022 accompagné d’un message poignant.

« Ne me laisse pas seule mon amour car je te jure que je ne peux pas, je ne sais pas, comment vivre sans toi. Nous t’attendons, ma vie, nous t’aimons tellement« Instagram : albasilvat

Dans les prochaines heures, un diagnostic plus précis devrait tomber. Pour rappel, ce dimanche 28 mai, Sergio Rico aurait été percuté par un cheval, ce qui lui aurait engendré une blessure grave à la tête et une évacuation par hélicoptère en direction de l’hôpital de Séville.