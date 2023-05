Déterminé à effacer une saison ô combien médiocre, Nasser Al Khelaïfi fait ce qu’il sait faire de mieux : agir sur le marché des transferts. Le président du Paris Saint-Germain met la pression sur le Bayern Munich pour Lucas Hernandez, qu’il considère comme une priorité. Un intérêt réciproque pour le joueur.

Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas lâcher le morceau. Malgré les intentions de Thomas Tuchel de le conserver au Bayern, l’arrière polyvalent Lucas Hernandez ne serait pas insensible aux avances du Paris Saint-Germain. Selon Florian Plettenberg – journaliste spécialiste du Bayern Munich – et Santi Anoua (Foot Mercato), le natif de Marseille pourrait se laisser convaincre par l’offre considérable du PSG, comprenant une nette augmentation de salaire. En privé, Hernandez espérerait que les deux clubs trouvent un terrain d’entente, sans toutefois être prêt à partir au clash avec sa direction.

Surpris par ces négociations, Thomas Tuchel est déterminé à empêcher son ancien club de lui voler un élément sur lequel il compte la saison prochaine. « J’ai entendu les rumeurs et j’ai été surpris. Lucas joue un grand rôle dans mes projets, c’est un leader » confiait le coach allemand en conférence de presse avant l’ultime match de la saison face à Cologne. L’ancien entraîneur du PSG voit en Lucas Hernandez un acteur majeur des ses plans futurs. Il le voyait rester après les discussions entre le Français et la direction, qui semblaient propices à une prolongation. Mais l’intervention du Paris Saint Germain dans le dossier et les récentes turbulences au sein des instances bavaroises ont tout chamboulé.

En fin de contrat en 2024, et alors qu’il se remet d’une grave blessure aux ligaments survenue lors du Mondial 2022, Hernandez viendrait renforcer une défense friable au PSG, trop souvent sujette aux blessures. Le natif de Marseille va-t-il se laisser convaincre par Thomas Tuchel ? Où à l’inverse céder aux sirènes qataries et juger l’herbe plus verte au PSG ? Affaire à suivre …

Voir aussi : Le PSG et Lucas Hernandez ont trouvé un accord