Le PSG apporte son soutien à Bruno Rodriguez

Avant-centre des années 90 et début 2000, Bruno Rodriguez a porté la tunique du PSG en 1999. L’occasion pour lui de disputer 18 rencontres et d’inscrire 6 réalisations. Mais celui qui a pas mal bourlingué au sein de l’hexagone (Bastia, Ajaccio, Guingamp, Metz, Clermont) a vécu une épreuve extrêmement difficile puisqu’il a dû être amputé d’une jambe.

Une jambe qui le faisait énormément souffrir du fait de séquelles liés à sa carrière professionnelle. Et ce jour, via ses réseaux sociaux, le PSG a tenu à témoigner son soutien à son ancien élément à travers un message : « LeParis Saint-Germain adresse un message de soutien à son ancien attaquantBruno Rodriguez, à sa famille et à ses proches dans cette épreuve difficile. Le club vous apporte toute sa force et espère pouvoir vous accueillir dès que possible au Parc des Princes« , peut-on notamment y lire.