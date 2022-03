Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 12 mars 2022. Quel avenir pour Mbappé et la direction sportive du PSG ? Le point sur l’effectif et que faire de certains joueurs ? L’ambiance lourde à l’entraînement de ce vendredi…

Dans son édition du jour, L’Équipe explique que suite à l’élimination du PSG face au Real Madrid, plusieurs réunions ont été programmées à Doha, même si Nasser al-Khelaïfi n’est pas attendu au Qatar avant la fin du mois mais cette défaite devrait avoir des conséquences directes sur l’effectif actuel. Sur le cas Kylian Mbappé, le quotidien sportif explique « les signaux sont passés au rouge foncé mercredi. Plus que jamais, la tendance est à un départ au Real, même si le PSG n’a pas renoncé et travaille encore le dossier. » De son côté Angel Di Maria pourrait aussi quitter la capitale française après l’élimination en C1, qui « éteint quasiment tout espoir » de voir le joueur rester au club. Néanmoins, il garde des courtisans de « premier plan » en Liga et Serie A avant de terminer sa carrière à Rosario.

Georginio Wijnaldum est en échec au PSG et conserve une valeur marchande en Angleterre. Les dirigeants Rouge & Bleu « pourraient convenir d’arrêter les frais », puisqu’ils ont plusieurs milieux dans le viseur. Abdou Diallo se sent bien à Paris et donne satisfaction mais aspire à un statut plus affirmé et est « disposé à un nouveau défi si une opportunité se présente ». Colin Dagba veut se relancer ailleurs tout comme Eric Junior Dina Ebimbe.

Dans la catégorie « ils devraient rester », on retrouve Lionel Messi qui « n’a pas répondu aux attentes sur les terrains » mais il est « aujourd’hui content à Paris, il a pris ses marques » après des débuts difficiles. Un départ n’est pas d’actualité et est « archimotivé » pour la Coupe du monde et « Paris lui offre un environnement de haut niveau. » Le journal évoque le cas de Neymar qui n’a pas non plus demandé à quitter le club parisien. Par ailleurs, les conditions salariales les rendent « quasi inaccessibles sur le marché. » Pour Keylor Navas, il est conscient que, « dans un marché des gardiens limité », aucun club ne pourra lui offrir 1 M€ brut par mois à l’âge de 35 ans. Si Presnel Kimpembe pourrait aspirer à changer d’air, et plus particulièrement du côté de l’Angleterre selon L’Équipe. Mais le PSG ne compte pas le lâcher tout comme Hakimi, Marquinhos, Verratti, Donnarumma ou encore Nuno Mendes.

Mauro Icardi pourrait être vendu par le PSG « en cas de bonne offre » et ne le « bradera pas ».

Tout comme Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Julian Draxler et Ander Herrera « mais la problématique est la même » : leur salaire trop élevé. Le cas de Sergio Ramos est jugé comme un véritable fiasco ».

Ce vendredi, le quotidien Le Parisien revient sur cette journée particulière pour les Rouge & Bleu. Sous la pluie de Saint-Germain-en-Laye, un dispositif de sécurité a été déployé aux alentours du Camp des Loges afin de contenir un éventuel mécontentement des Ultras du PSG. Mais au contraire de mars 2019 après l’élimination face à Manchester United, où les supporters avaient exprimé leur courroux lors d’un entraînement au Parc des Princes, « personne n’est apparu avant, pendant ou après la séance collective. » De son côté, le directeur sportif parisien, Leonardo, était présent au centre d’entraînement et a notamment délivré un message de remobilisation pour cette fin de saison 2021-2022 avec pour objectif de soulever le 10e titre de champion de France de l’histoire du club.

Concernant la séance du jour, les titulaires du match de mercredi se sont entraînés en salle, tandis que les remplaçants et les jeunes étaient présents sur les terrains. Touché au mollet depuis plus d’un mois, Sergio Ramos poursuit son travail de récupération. Blessé à la cuisse gauche face aux Madrilènes, Ángel Di Maria a rejoint l’infirmerie et sera absent plusieurs semaines. Au niveau de l’ambiance au centre d’entraînement, « les retrouvailles étaient particulièrement lourdes pour des joueurs encore marqués par une élimination qu’une partie du groupe a encore du mal à comprendre. » Les discussions entre les joueurs étaient rares, rapporte LP, et les réseaux sociaux du club sont restés inanimés toute la journée. « Les Parisiens se retrouveront une nouvelle fois ce samedi matin avec le même dispositif de sécurité », conclut le quotidien francilien.

Avec l’élimination précoce du PSG en Ligue des champions, les rumeurs sur l’avenir de Kylian Mbappé seront scrutées avec attention dans les mois à venir. Désireux de rejoindre le Real Madrid l’été dernier, le numéro 7 parisien arrive à la fin de son contrat avec les Rouge & Bleu le 30 juin prochain. Et alors que la possibilité d’une prolongation de contrat avec le club parisien était annoncée il y a quelques semaines, cette nouvelle humiliation en UEFA Champions League pourrait avoir un impact dans la décision du champion du Monde 2018.

« Effondré par cet échec, il doit lui-même remonter le moral de son entourage. » En effet, l’attaquant de 23 ans réalisait un début d’année 2022 parfait et cette élimination est vécue comme un véritable coup de frein dans sa saison. Reste à savoir quelle place aura cette élimination dans sa décision finale. « Sa réflexion se poursuit alors que le PSG est plus que jamais suspendu à sa décision. Comme toujours, l’attaquant va observer ce qui se passe au sommet du club, qui va forcément devoir réagir », rapporte Le Parisien. De son côté, l’actionnaire qatari doit et va prendre des décisions fortes dans les semaines et mois à venir. Sans surprise, Mauricio Pochettino et Leonardo sont les deux principaux protagonistes pour un départ à la fin de la saison. Même si Kylian Mbappé n’a jamais lié son avenir au nom d’un entraîneur ou d’un directeur sportif, « tout comptera à l’heure du bilan et du choix final. » Le joueur pourrait annoncer publiquement sa décision lorsque le PSG aura remporté officiellement son 10e titre de champion de France, ce qui représente le seul objectif des Parisiens en cette fin de saison.