Les féminines du PSG réalisent une saison de qualité sous la houlette de Didier Ollé-Nicolle. Cette semaine, elles ont notamment validé leur billet pour les demi-finales de la Coupe de France face à Montpellier. Et ce vendredi soir, les Rouge et Bleu faisaient de nouveau face à cet adversaire pour le compte de la 16e journée de D1 Arkema.

Un match bien plus compliqué que prévu pour Marie-Antoinette Katoto et ses coéquipières. Ainsi, à domicile, les Parisiennes n’ont pu faire mieux qu’un match nul et vierge face aux Héraultaises. Un faux pas qui pourrait coûter bien cher dans la course au titre. Au sortir de cette partie, Didier Ollé-Nicolle s’est exprimé au micro de PSG TV. Le coach francilien a fait part de sa déception et a reconnu que ses joueuses étaient bien en-dessous de leur niveau habituel : « Elles nous ont poussé dans nos retranchements en Coupe de France la semaine dernière. Et puis elles sont venues nous presser haut dans un premier temps, elles ont déjoué nos plans. Puis une fois qu’elles ne pouvaient plus le faire, qu’on a desserré un peu l’étreinte, elles se sont bien recroquevillées. (…) Il a manqué un peu de tout. On n’était pas dans un grand jour. (…), On a eu très peu d’occasions. C’est très rare que l’on ait si peu d’occasions. C’est la première fois depuis le début de saison que l’on ne marque pas de but. (…) C’est un coup d’arrêt. On est tous très déçus. On sait qu’en championnat il faut tout gagner pour se donner la possibilité de jouer une finale contre Lyon, à moins qu’elles trébuchent d’ici là. Maintenant, on est tributaires de leur parcours à elles. Après, il y a les deux coupes, la Coupe de France et la Champions League, où ce sera des matches décisifs. »