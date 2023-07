Le PSG est à la recherche d’un attaquant cet été. Les deux pistes les plus chaudes seraient celles qui mènent à Gonçalo Ramos et Dusan Vlahovic. Pour le premier cité, le PSG aurait fait une offre.

Dans son effectif actuel, le PSG ne compte pas d’attaquant de pointe de haut niveau. Lors de ce mercato estival, les dirigeants parisiens comptent bien remédier à cela. Depuis plusieurs semaines, les noms de Victor Osimhen, Randal Kolo Muani ou bien encore Harry Kane ont été avancés. Mais ces trois dossiers semblent trop compliqués pour le club de la capitale. Naples demande pas moins de 180 millions d’euros pour lâcher son international nigérian, la piste menant à l’ancien nantais aurait été abandonné alors que l’international anglais souhaiterait rejoindre le Bayern Munich. Ces derniers jours, deux pistes semblaient se détacher, celles menant à Gonçalo Ramos et Dusan Vlahovic.

Une offre de 70 millions d’euros bonus compris

Pour le premier cité, le PSG était déjà intéressé mais il était finalement resté au Benfica. Le club de la capitale le suit toujours et aurait relancé la piste ces derniers jours. Les dirigeants parisiens auraient même transmis une première offre au club lisboète à hauteur de 65 millions d’euros plus cinq millions d’euros de bonus pour s’attacher les services de l’international portugais (22 ans) selon les informations de Record et O Jogo. Une offre qui s’approcherait des demandes du champion du Portugal indiquent les deux quotidiens sportifs lisboètes. En effet, alors qu’il a une clause libératoire de 120 millions d’euros, le Benfica accepterait de le vendre pour 80 millions d’euros. Même s’il aimerait conserver son attaquant, Roger Schmidt ne s’opposera pas à son départ si le club le juge nécessaire.

« Jusqu’à présent il n’y a rien de concret à dire »

Rui Costa, le président du Benfica a répondu aux questions des journalistes et il a évidemment été questionné sur l’intérêt du PSG pour Gonçalo Ramos. « Vous (les journalistes, ndlr) avez déjà dit qu’une proposition était arrivée pour Gonçalo Ramos. C’est naturel, comme je l’ai dit en Angleterre, que les joueurs de Benfica aient des propositions, elles sont toujours évaluées, jusqu’à présent il n’y a rien de concret à dire sur n’importe quel joueur, explique le dirigeant portugais dans des propos relayés par O Jogo. L’escouade est en train de se constituer, pour tenter d’être avec peu d’acquisitions et peu de départs. C’est ce qu’on a prévu depuis la fin du championnat et on va essayer de le tenir. Marché ouvert mais peu de disponibilité de notre part.«