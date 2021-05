Le PSG avance dans le dossier Camavinga (L’E)

Ces derniers jours, le nom d’Eduardo Camavinga est revenu dans l’actualité du PSG. Le jeune milieu de terrain du Stade Rennais (18 ans) plaît énormément à Leonardo. Le directeur sportif parisien a profité du voyage du PSG à Rennes pour discuter longuement avec son homologue rennais, Florian Maurice – qu’il a côtoyé pendant quelques semaines au PSG en 1997 – au sujet de l’international français assure l’Equipe. Même si Leonardo ciblerait en priorité un joueur expérimenté pour renforcer son milieu de terrain, comme Georginio Wijnaldum (30 ans) en fin de contrat avec Liverpool, “la situation contractuelle de Camavinga, lié au Stade Rennais jusqu’en juin 2022, et son potentiel interpellent le dirigeant parisien“, assure le quotidien sportif. Le Bayern Munich serait intéressé par Camavinga, mais ne voudrait pas débourser plus de 25 millions d’euros pour l’international français, qui était évalué à 60 millions d’euros la saison dernière. Rennes est vendeur et ne réclamerait plus cette somme assure l’Equipe. Pour faire venir Eduardo Camavinga, le PSG “songerait à proposer des joueurs pour faire baisser le prix de la transaction avec Rennes,” conclut le quotidien sportif.