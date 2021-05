L’agent de Camavinga évoque l’avenir du Rennais

Eduardo Camavinga n’a que 18 ans mais il est déjà le patron du milieu de terrain de Rennes. L’international français attire les convoitises, dont celle du PSG qui serait renseigné auprès des dirigeants rennais pour savoir si le milieu de terrain avait un bon de sortie cet été. Jonathan Barnett – agent de Camavinga – a évoqué l’avenir du natif de Miconje (Angola).

“Croyez-moi, nous avons beaucoup d’offres cette année, beaucoup d’offres et de bonnes. Je parle des meilleurs clubs. Il est assez bon(pour un club plus huppé, ndlr). Mais nous ne voulons précipiter personne. Je suis un vieil homme et j’ai également appris beaucoup de choses dans le football. Il y a le bon moment pour passer à autre chose et jouer reste la chose la plus importante à son âge, assure Jonathan Barnett dans une interview accordée à SNTV dans des propos relayés par l’Evening Standard. Jouer dans un bon club est agréable pour lui, cela lui permet d’apprendre. C’est peut-être cette année qu’il voudra avoir une année supplémentaire. Il doit parler à sa famille, à son père. Nous allons tous nous asseoir et décider. Nous parlerons également à Rennes et déciderons. Il n’y a pas de précipitation pour lui.“