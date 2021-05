Téléfoot affirme que Leonardo s’est renseigné auprès de Rennes pour Camavinga

L’émission dominicale de TF1 Téléfoot a évoqué ce matin le futur visage du PSG après la signature de Neymar jusqu’à 2025. Recruter un latéral droit est une priorité. D’autant plus qu’Alessandro Florenzi ne devrait pas être conservé. Le nom de Serge Aurier circule. L’ancien joueur du PSG a un bon de sortie de Tottenham, mais ne fait pas l’unanimité en interne à Paris. Téléfoot confirme que le profil d’Eduardo Camavinga (un an de contrat à Rennes, 18 ans) plait au PSG. Leonardo s’est même renseigné personnellement sur les intentions du Stade Rennais à son sujet pour cet été. Rayon stars, deux pistes restent d’actualité : Mohamed Salah, prêt à quitter Liverpool, et Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone.