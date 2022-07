On le sait, Luis Campos, nouvel homme fort de la stratégie sportive du PSG, suit de très près les talents de demain du football mondial. En ce sens, les deux premières recrues rouge et bleu de ce mercato estival entre parfaitement dans cette case. Que ce soit, Hugo Ekitike ou Vitinha, les deux possèdent une grande marge de progression. Et il se pourrait bien que le décideur lusitanien réitère, cette fois du côté de la Premier League.

Le PSG annoncé sur les rangs pour Carney Chukwuemeka

En effet, en fin de contrat avec son club d‘Aston Villa en juin 2023, Carney Chukwuemeka aurait demandé à son club formateur de le vendre cet été. Le jeune anglais de 18 ans estimerait ne pas avoir eu assez sa chance sous la houlette de Steven Gerrard. Une requête qui aurait été acceptée par sa direction dans l’hypothèse où une offre intéressante leur parviendrait. Et dans cette optique, plusieurs écuries se seraient d’ores et déjà positionnées. Ce jour, c’est Sport qui évoque ce dossier. Intéressé de longue date par le profil du talentueux milieu de terrain, le FC Barcelone serait sur les rangs. Problème, la somme que réclamerait Aston Villa, environ 23 millions d’euros, aurait nettement refroidi les ardeurs des Blaugranas. Du coup, le journal ibère explique que d’autres prétendants, à l’image du PSG, de Liverpool ou du Borussia Dortmund pourraient en profiter. Un intérêt du PSG qui avait également été évoqué au sein de la presse britannique ces derniers jours.