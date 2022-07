[MAJ]Hugo Ekitike ne va pas rejoindre le PSG au Japon

Le PSG s’est récemment offert les services d’Hugo Ekitike. Pisté de longue date par Newcastle, avec qui le Stade de Reims avait notamment un accord, l’espoir de 20 ans a finalement été prêté avec obligation d’achat aux Rouge et Bleu. Une fois ce transfert entériné, le but était que le néo Parisien rallie le Japon et Tokyo afin de prendre part au stage de pré-saison, à l’image de Vitinha.

Un contretemps pour Hugo Ekitike

Problème, à en croire les informations du Parisien, il se pourrait que le scénario se déroule autrement. Car oui, un retard dans l’obtention du visa, associé au temps de trajet pour rejoindre la terre nippone, plus le décalage horaire forceraient les décideurs franciliens à revoir leur plan initial. Ce lundi, le PSG espérait encore qu’il puisse prendre l’avion ce mardi soir, expose LP. Finalement, son vol serait plutôt possible ce mercredi. Du coup, sachant que les joueurs de Christophe Galtier doivent reprendre l’avion le dimanche matin direction Osaka pour leur dernier match amical, la question de la fatigue inutile se pose clairement. Si aucune décision ne serait pour l’heure arrêtée, l’hypothèse qu’Hugo Ekitike reste au Camp des Loges afin de poursuivre sa préparation est une option très plausible selon le média. Si cela se confirme, l’ancien rémois pourrait donc rejoindre ses nouveaux partenaires directement à Tel-Aviv pour le Trophée des Champions le 31 juillet prochain face au FC Nantes.

[MAJ 18h30] Selon les informations de Loïc Tanzi, journaliste l’Equipe, la direction du PSG a décidé qu’Hugo Ekitike resterait à Paris et ne resoignerait pas ses coéquipiers au Japon. « N’ayant toujours pas reçu son visa ce mardi, Luis Campos et Christophe Galtier ont considéré qu’il n’y avait pas d’intérêt à infliger un long voyage, un décalage horaire de 7 heures et des conditions météo éprouvantes à leur jeune attaquant de 20 ans, pour moins d’une semaine sur place. » Le quotidien sportif explique également que Ekitike est en retard dans sa préparation en comparaison à ses nouveaux coéquipiers. Un mal pour un bien pour Loïc Tanzi, l’attaquant va pouvoir faire une grosse préparation individuelle à Paris et ainsi éviter le décalage horaire.