Le PSG, club de football avec le plus de vues sur Tik Tok

Le PSG est l’un des clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Son nombre de fans a explosé avec l’arrivée de Lionel Messi cet été. Nouvelle preuve de la popularité des Rouge & Bleu, son nombre de vues sur Tik Tok.

Arrivé sur le réseau social en 2019 en même temps que la signature d’Abdou Diallo, le PSG explose les chiffres. Comme le rapporte le compte twitter Deportes&Finanzas, le club de la capitale est le club de football qui comptabilise le plus de vues sur Tik Tok avec 2,05 billions de vues. Il devance le FC Barcelone (1,51 billon) et Manchester United (1,33).

