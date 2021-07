Tik Tok est le nouveau réseau social à la mode. Le PSG est évidemment présent sur ce réseau et n’arrête pas de battre des records. En février, le club de la capitale était le plus populaire sur Tik Tok avec pas moins de 12,5 millions d’interactions (like, commentaires et partages). Il a récidivé en mai avec 17,5 millions d’interactions sur ses publications. Ce jeudi, le PSG a fait savoir – dans un communiqué – qu’il était la première équipe sportive à atteindre les 10 millions de followers sur la plateforme. Lancé en juillet 2019, avec l’arrivée d’Abdou Diallo, le compte a passé cette barre symbolique hier.

Le communiqué du PSG

“10M pour Paris sur TikTok ! Les différents contenus produits par le club ont su séduire et divertir la communauté mondiale TikTok ! Le Paris Saint-Germain est devenu la première équipe sportive à atteindre et dépasser les 10 millions de followers sur TikTok. Un palier qui a été atteint le 30 juin 2021, dernier jour de la saison. Lancé en juillet 2019, le compte a connu une forte croissance à partir du printemps 2020, période pendant laquelle le million de followers avait été atteint. Au fil des mois et des différents contenus produits, le club de la capitale est parvenu à dépasser les autres clubs de football pour se positionner en tête de ce classement. Après un mois de mai record pour le club avec 145 millions de vues et 17 millions d’interactions, le club a désormais hâte à la nouvelle saison pour produire de nouveaux contenus inédits !”