Anelka : « Lionel Messi n’est pas encore arrivé à son niveau »

Le PSG a frappé un très grand coup cet été en recrutant – libre de tout contrat – Lionel Messi. Après plus de 20 ans au FC Barcelone, la Pulga découvre un nouvel environnement, un nouveau championnat. Depuis le début de la saison, l’Argentin (34 ans) a participé à 10 matches pour 4 buts toutes compétitions confondues. Dans le jeu, Messi n’a pas encore réussi à mettre sa patte sur le jeu des Rouge & Bleu. Une des raisons peut être son positionnement dans le couloir droit de l’attaque. Pour Nicolas Anelka, il n’est pas encore à son meilleur niveau.

« Une erreur de l’avoir recruté ? Je ne pense pas. Il faut encore attendre. Ce qu’on a vu aujourd’hui, ce n’est pas le Messi de Barcelone. Il n’est pas encore arrivé à son niveau, défend l’ancien attaquant du PSG dans Rothen s’enflamme sur RMC. Est-ce à cause des blessures ? Je ne sais pas. Est-ce parce que c’est un nouveau club, des nouveaux coéquipiers ? Je ne sais pas non plus. Mais on est en droit de demander plus. Et les supporters aussi. On savait que Messi ne courrait pas beaucoup. Il n’y a pas de surprise. Il a besoin qu’on joue avec lui, qu’on s’appuie sur lui, qu’il fasse un peu le jeu mais le problème est qu’il n’est plus à Barcelone. Il y a des joueurs de haut niveau qui ont besoin d’aller vite comme Mbappé. Neymar a aussi besoin de la balle pour faire la différence. Ils doivent partager le butin à trois. Avant il était presque la star incontestable de Barcelone. À lui de s’adapter.«