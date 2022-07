Le PSG compte sur Kimpembe (Le Parisien)

Pointé du doigt depuis sa sortie en conférence de presse avec les Bleus avant le match face à la Croatie en Ligue des Nations courant du mois de Juin, Presnel Kimpembe se retrouve dans les débats de beaucoup d’observateurs du football. Si certains l’annonçaient sur la liste des transfert, à l’image des derniers échos du côté d’RMC Sport, les informations de nos confrères du Parisien tendent vers tout autre chose. En effet, ces derniers affirment que le champion du monde 2018 n’a pas été placé sur la liste des transferts, et qu’il serait apprécié par le nouveau duo à la tête du sportif au PSG : Galtier – Campos. En vacances jusqu’au 11 juillet, le numéro 3 parisien n’aurait toujours pas rencontré ses nouveaux dirigeants afin de connaître le rôle qui lui sera alloué dans ce nouveau projet. Celui qui devra faire face à la concurrence de Marquinhos, le potentiel retour de Sergio Ramos et la possible arrivée de Milan Skriniar, devra faire part d’un engagement total sur et en dehors du terrain. Apprécié par le PSG, qui souhaite le conserver, l’aventure du titi parisien avec son club formateur devrait donc se poursuivre,, sauf avis contraire du joueur lui-même.

Les prétendants pour Kimpembe

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, Presnel Kimpembe ne manque pas de prétendants. Trois clubs sont sur le dossier. Selon les informations du Parisien, Thomas Tuchel, son ancien coach sous le maillot Rouge & Bleu, apprécie particulièrement « Presko » et ne serait pas contre l’idée de le faire venir du côté de Chelsea. La Juventus Turin ainsi que l’Atletico Madrid sont sur leurs gardes également en cas de nécessité. Le quotidien français ajoute par ailleurs que, avant de recruter David Alaba libre à l’été 2021, le Real Madrid s’était positionné auprès de l’entourage de Kimpembe afin de se renseigner.