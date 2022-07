Officiel : Marie-Antoinette Katoto prolonge avec le PSG

Outre le dossier XXL lié à l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG avait une autre grande priorité aux rayons des prolongations. En effet, libre de tout contrat le 30 juin dernier, Marie-Antoinette Katoto était annoncée avec grande insistance sur le départ, elle qui se trouvait en désaccord ouvert avec sa direction. Néanmoins, cette tendance s’est finalement inversée, pour le plus grand bonheur des supporters rouge et bleu. La raison ? Celle-ci aurait finalement reçu les garanties nécessaires.

Marie-Antoinette Katoto poursuit l’aventure avec le PSG

En effet, c’était donc dans l’air depuis un petit moment, c’est désormais officiel : Marie-Antoinette Katoto a paraphé un nouveau bail de trois saisons avec son club formateur, soit jusqu’en 2025. C’est le PSG qui vient tout juste de l’annoncer via un communiqué officiel. L’attaquante de 22 ans était grandement courtisée sur le marché, le FC Barcelone et surtout l’Olympique Lyonnais au premier plan.

Le Paris Saint-Germain est fier d’annoncer la prolongation de @MarieKatoto pour les trois prochaines saisons. ✍️



La meilleure joueuse du dernier championnat de France de D1 s’est engagée avec les Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2025. 🔴🔵#Katoto2025 — PSG Féminines (@PSG_Feminines) July 1, 2022

La meilleure buteuse de l’histoire du club s’est exprimé : « C’est une nouvelle grande étape de ma carrière aujourd’hui. Cette prolongation symbolise tout mon attachement pour mon club formateur et pour les supporters, avec qui j’ai construit une relation unique depuis mes débuts. Je tiens à remercier le Président pour sa confiance. Nous partageons une ambition commune, nous voulons continuer d’écrire l’histoire du Paris Saint-Germain en remportant un maximum de trophées« , des propos sur le site officiel du club.

Ravi de cette prolongation, le président Al-Khelaïfi a fait part de sa joie : « Nous sommes ravis que Marie-Antoinette ait renouvelé son engagement avec le Paris Saint-Germain. Façonner notre Club avec les plus grands talents de France est un objectif clé pour nous, et Marie-Antoinette fait partie des meilleurs athlètes du pays et de région parisienne. Notre équipe féminine va continuer à grandir au cœur du projet du Club, et nous en sommes très fiers« .