C’est la mauvaise nouvelle de la belle soirée vécue par le PSG au Stade Vélodrome. Tôt dans le match, Presnel Kimpembe a dû quitter ses partenaires sur civière en raison d’une blessure au tendon d’Achille. Et le club parisien a confirmé la mauvaise nouvelle.

Si Christophe Galtier a bien savouré la belle leçon donnée à l’Olympique de Marseille (3-0) au Stade Vélodrome ce dimanche soir, il devra néanmoins se passer de l’un de ses cadres jusqu’à la fin de la saison. Déjà victime d’une blessure au tendon d’Achille qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, Presnel Kimpembe a rechuté. Et le PSG a confirmé le coup dur pour l’international français.

Tout notre soutien et notre force @kimpembe_3 ! On est avec toi ! ❤️💙 pic.twitter.com/fjAvA3L5C8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 26, 2023

Saison terminée pour Kimpembe

En effet, dans la nuit de dimanche à lundi, le club de la capitale a dévoilé un communiqué médical pour donner des précisions sur la nature de la blessure du vice-capitaine du PSG. Et, l’international français souffre bien d’une rupture du tendon d’Achille droit. Il sera opéré dans les prochains jours et sa saison est d’ores et déjà terminée. Ce type de blessure entraîne au minimum six mois d’indisponibilité. Une mauvaise nouvelle pour Presnel Kimpembe, pas épargné par les pépins physiques cette saison. De son côté, Christophe Galtier pourra compter sur Danilo Pereira pour compenser cette absence. Le retour à la compétition de Nordi Mukiele fera également le plus grand bien dans un secteur de jeu où la profondeur de banc est très faible voire inexistante.