OM / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Le PSG et ses supporters ont vécu une très belle soirée ce dimanche en conclusion de la 25e journée de Ligue 1. Si le duo Messi-Mbappé a montré le chemin de la victoire face à l’OM (3-0), la très bonne performance globale des Parisiens est à souligner.

Le PSG a remis les pendules à l’heure. En confiance avant ce sommet du championnat, l’Olympique de Marseille est tombé de très haut avec une large défaite à domicile sur le score net et logique de 3-0. Si Kylian Mbappé a marqué cette rencontre de son empreinte avec un doublé, une passe décisive et un record de but égalé, il a également pu compter sur des prestations individuelles de grande qualité de la part de ses coéquipiers.

Le duo Messi-Mbappé étincelant, Marquinhos en patron

Sans surprise, Kylian Mbappé est porté en triomphe après sa performance au Stade Vélodrome. Le Français reçoit la note de 9/10 de la part de L’Equipe. « Les mots viennent à manquer quand il est capable de sortir de telles performances. Il a changé le visage de son équipe. Deux buts aussi beaux l’un que l’autre (25e, 55e), qui font de lui le recordman à l’égalité tout en haut du classement des buteurs du PSG (200 buts). Que dire alors de cette passe décisive délicieuse pour Messi (29e). Du grand art », résume L’E. Son coéquipier en attaque, Lionel Messi, a également livré une prestation pleine (8/10) avec un but et deux passes décisives : « Dès ses premières touches de balle, on a vu que l’Argentin était dans un bon soir. »

Mais l’autre performance à saluer est celle de Marquinhos (8/10). En méforme depuis de nombreux mois, le Brésilien a livré un match de patron, digne d’un capitaine. « On a retrouvé le capitaine combatif, investi, exemplaire. Un match total, proactif, qui l’a parfois conduit dans des situations improbables (…) Un pressing constant haut sur le porteur adverse (Sanchez, Ünder) pour empêcher les prises d’appui. »

Donnarumma et Vitinha au top

Comme lors des derniers matches, Gigio Donnarumma a su sortir des parades déterminantes : « Tranquille pendant 45 minutes, l’Italien sort l’arrêt qu’il faut sur le coup franc de Sanchez (45e). Il s’offre une superbe détente horizontale sur la tête du même Sanchez (54e) et un arrêt réflexe devant Vitinha (90e) », résume parfaitement Le Parisien, qui lui attribue la note de 7.5/10. Mais un autre joueur a retrouvé des couleurs ce dimanche soir. Après plusieurs mois difficile, Vitinha a livré une prestation solide dans l’entrejeu (7/10). « On a revu le vrai visage du milieu portugais, celui qui se montre disponible, précieux dans les sorties de balle et les petits espaces. Son décalage pour Messi sur le premier but de Mbappé change tout. »