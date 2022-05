Le PSG confirme sa tournée au Qatar

Il ne reste plus que trois petites rencontres au PSG avant de conclure son exercice 2021-2022. Mais avant cette conclusion, les joueurs parisiens auront le droit à un petit voyage au Qatar C’est RMC qui nous indiquait cela ce mardi. Une information qui a, depuis, été confirmée par le club parisien via son site officiel.

Ainsi, les joueurs du PSG s’envoleront direction Doha du 15 au 16 mai prochain pour une tournée de printemps inédite. Au programme : visite des installations, rencontres avec les supporters rouge et bleu sur place et opérations marketings avec différents sponsors du club : « Le Paris Saint-Germain se rendra à Doha les 15 et 16 mai prochain. Initialement prévue en janvier dernier, la tournée offrira aux Parisiens l’opportunité de rencontrer leurs supporters qataris et de participer à une série d’activations avec les partenaires du Club présents sur place à l’instar de ALL, Aspetar, Ooredoo, Qatar Airways, Qatar Tourism and QNB. La délégation s’envolera après la rencontre face à Montpellier comptant pour la 37e journée de Ligue 1. (…) Les joueurs de l’équipe visiteront notamment deux des stades construits pour l’événement », peut-on notamment lire sur ce communiqué.