Plus de deux semaines sans 7️⃣ de la semaine de Liqui Moly StarLigue 😩



Rassure toi, il est de retour… et quel 7️⃣ 🤩 Ça valait le coup de patienter un peu, non? 🔥



✅ Approuvé par @lequipe pic.twitter.com/IAz9UX7Kl1