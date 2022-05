Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 4 mai 2022. Le milieu de terrain du PSG un chantier important, Hamraoui de retour de retour avec le groupe… Mais à l’écart, le stage au Qatar, le retour d’Abdou Diallo…

Le Parisien fait un focus sur le futur milieu de terrain qui pourrait arriver au PSG. Comme partagé sur le site internet de Canal Supporters ce mardi, la piste menant au recrutement d’un véritable 6 ne serait plus d’actualité, et aurait laissé place à l’idée de faire signer un profil « box to box« . Les décideurs du PSG ont fait émerger la réflexion de placer Marco Verratti en sentinelle, notamment après la rencontre face à Manchester City (victoire 2-0) au Parc des Princes le 28 septembre dernier en phase de poule de Ligue des Champions. A bientôt 30 ans, l’international italien pourrait donc s’installer devant la défense et être associé à des milieux relayeurs. Une réflexion menée par le PSG, qui devra dans un premier temps réfléchir à l’avenir de son coach Mauricio Pochettino ainsi que celui de Leonardo, avant de donner une direction sur le plan sportif à son équipe, comme le rappel Le Parisien.

Et pour ce poste de relayeur à associer à Marco Verratti, c’est le nom de Paul Pogba qui est souvent lié au Paris Saint-Germain. Si l’international français, en privé, ne cacherait pas son envie de rallier Paris selon nos confrères du Parisien, il semblerait que le joueur plaît aux dirigeants parisiens, mais ces derniers ont conscience de la fragilité physique naissante ces derniers mois du côté du milieu de terrain de Manchester United. Un paramètre à prendre en compte pour le joueur qui pourrait arriver libre dès cet été. Un paramètre qui n’est pas le seul, car comme le rappel Le Parisien, l’ancien de la Juve n’est pas formé en France, et le board Rouge & Bleu le sait et y pense. Un critère on ne peut plus important pour le club qui pourrait perdre plusieurs éléments formé nationalement (Kurzawa, Dina Ebimbe, Mbappé, Diallo, et Dagba) et donc être embêté au moment de constituer sa liste pour l’UEFA Ligue des Champions.

Toujours selon Le Parisien, en plus de Paul Pogba, c’est Aurélien Tchouaméni (22 ans) qui pourrait susciter l’intérêt des décideurs du PSG. Le journal français avance également que des pistes du championnat de France pourraient susciter un intérêt de la part du Paris Saint-Germain : Seko Fofana (26 ans) et Kephren Thuram (21 ans). Enfin, en Serie A, Milinkov-Savic, qui voit son nom associé au PSG depuis pas mal de temps et Nicolo Barella pourraient également être de bonnes idées pour le club de la capitale. Les deux joueurs du championnat italien seraient côtés à 70M€ par leur club.

Le Parisien revient sur la réintégration de Kheira Hamraoui au groupe après une semaine de mise à l’écart. Mais la joueuse de 32 ans s’est entraînée en individuel en compagnie d’un préparateur physique après plusieurs jours d’arrêt et cela se poursuivra « jusqu’à nouvel ordre de la part du PSG. » On rappelle que l’internationale française était « à l’origine d’une échauffourée lors d’une séance collective après s’être accrochée avec Sandy Baltimore puis Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani » et a été par la suite suspendu par les dirigeants Rouge & Bleu. La milieu de terrain avait donc loupé les deux rencontres de Ligue des Champions contre l’Olympique Lyonnais. Le quotidien révèle « qu’aucune suite n’est programmée de la part du PSG » mais il apparaît « peu probable » qu’Hamraoui fasse son retour à l’entraînement collectif dans les prochains jours. Cette dernière devrait donc manquer la rencontre à Bordeaux en championnat ce samedi et elle n’est pas certaine d’être présente pour la finale de la Coupe de France, programmée le 15 mai face à Yzeure (D2).

L’Équipe fait aussi un zoom sur Paul Pogba et son avenir à court terme avec les Bleus… Mais aussi avec l’équipe de France. L’international n’est pas sûr de figurer dans la liste de Didier Deschamps mais il y a aussi une incertitude au niveau contractuelle. Le milieu de terrain est profondément marqué par disparition de Raiola, et « ne sait toujours pas où il va poursuivre sa carrière en club. » Le mois de juin pourrait être important dans sa réflexion.

Le journal sportif révèle que le PSG partira au Qatar entre le 14 mai, après la rencontre face à Montpellier, et le mardi 17 mai. Prévue initialement mi-janvier, cette tournée avait été reportée en raison de la crise sanitaire. La direction parisienne « souhaitait l’organiser à la fin de cette semaine et avait ainsi demandé à faire jouer PSG-Troyes le vendredi 6 mai au lieu du dimanche 8 mai. Elle envisageait de jouer un match amical à Doha face au Dynamo Kiev. Elle a finalement changé d’avis. » Les Parisiens ne pourront normalement pas participer à la soirée de remise des trophées organisée par l’UNFP qui a lieu le dimanche. « Le syndicat des joueurs et le PSG discutent actuellement des modalités puisque Kylian Mbappé devrait être élu meilleur joueur de la saison. »

Les Rouge & Bleu ont repris le chemin du Camp des Loges ce mardi. Abdou Diallo, blessé aux adducteurs avec le Sénégal lors du barrage aller à la Coupe du monde contre l’Egypte (0-1), le 25 mars, était de retour au sein du groupe même s’il n’a pas effectué l’intégralité de la séance collective. Il pourrait prétendre à une place sur la feuille de match, dimanche prochain, contre Troyes.