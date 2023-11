Le PSG conserve son point d’avance en tête de la Ligue 1

Lors de la treizième journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé contre Monaco (5-2). Son dauphin, Nice, a également gagné. Le PSG est donc toujours leader avec un point d’avance sur les Niçois.

En ouverture de la treizième journée de Ligue 1, le PSG affrontait – au Parc des Princes – Monaco. Lors du match entre le leader et le troisième du championnat, ce sont les Parisiens qui se sont largement imposés (5-2) grâce à des buts de Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha et Randal Kolo Muani. Avec ce succès, le club de la capitale a pris six points d’avance sur son adversaire du soir. Il prenait même, provisoirement, quatre points d’avance sur Nice. Les Niçois jouaient hier après-midi contre Toulouse. Et ces derniers n’ont pas flanché, l’emportant 1-0 grâce à un but de Terem Moffi (53e). Avec ce succès, ils restent invaincus et deviennent la première équipe à ne pas avoir été menée au score lors de ses 13 premiers matches de Ligue 1. Nice revient donc à un point du PSG et laisse Monaco à cinq points derrière.

Lens poursuit sa remontée, Marseille stagne, Lyon rechute

Lors de cette treizième journée de Ligue 1, Marseille n’a toujours pas réussi à s’imposer, concédant le nul sur la pelouse de Strasbourg (1-1). Après un début de saison difficile, Lens remonte petit à petit. Les Lensois se sont largement imposés contre Clermont (0-3) et se classent désormais sixièmes. Prochain adversaire du PSG, dimanche à 13 heures (Prime Video), le Havre a concédé le nul (0-0) sur la pelouse de Nantes. Les Havrais, qui ont joué une grande partie de la deuxième mi-temps à 10 contre 11. Pour son premier match avec le promu, André Ayew a reçu un carton rouge deux minutes après être entré en jeu. Il sera donc absent face au Rouge & Bleu. Rennes, qui a changé d’entraîneur avec le départ de Bruno Génésio et le retour de Julien Stéphan, a remporté son match contre Reims (3-1). Enfin, Lyon, après son premier succès de la saison contre Rennes avant la trêve internationale, a rechuté hier, sur sa pelouse, contre Lille (0-2). L’OL est toujours dernier du championnat.

Les résultats de la 13e journée de Ligue 1

PSG / Monaco (5-2)

Clermont / Lens (0-3)

Strasbourg / Marseille (1-1)

Nice / Toulouse (1-0)

Lorient / Metz (2-3)

Montpellier / Brest (1-3)

Nantes / Le Havre (0-0)

Rennes / Reims (3-1)

Lyon / Lille (0-2)

Le classement de Ligue 1