Le PSG content de l’engagement de Kylian Mbappé

Le feuilleton de l’été du PSG semble prendre une autre tournure en cette fin de mercato estival. En effet, si les relations entre le club de la capitale et Kylian Mbappé ont été tendues tout l’été, tout semble rentrer dans l’ordre et plus encore.

Au début de l’été, les positions entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se sont éloignées au moment où l’attaquant français a fait savoir publiquement qu’il ne souhaitait pas activer son option afin de prolonger jusqu’en 2025. Une position à laquelle les dirigeants parisiens ont répondu avec fermeté en l’écartant du groupe de Luis Enrique. Cependant, au soir de la première journée de Ligue 1 Uber Eats face au FC Lorient (0-0), les discussions semblent avoir été positives et ont permis au numéro 7 du PSG de réintégrer le groupe à l’entraînement et pour les matchs. En ce sens, le club de la capitale se dit toujours aussi serein vis-à-vis du dossier Kylian Mbappé selon Ben Jacobs. En effet, selon notre confrère britannique, les discussions se poursuivent entre les deux parties quant à une prolongation de contrat, avec différentes options pour y parvenir. Par ailleurs, le club se dit assez content de l’engagement de son joueur.

A trois jours de la fin du mercato estival, l’idée de voir Kylian Mbappé en Rouge & Bleu au cours de la saison 2023/2024 prend de l’ampleur et plus encore. Dans ce sens, Ben Jacobs affirme que « le PSG planifie la saison avec Mbappé« . Concernant le Real Madrid, le Paris Saint-Germain a toujours été préparé à une offre tardive du club madrilène, sans pour autant avoir le projet de considérer celle-ci.