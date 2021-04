Le PSG dans le top 10 des clubs les plus valorisés (Forbes)

Le PSG n’a “que” 50 ans mais il fait déjà partie des clubs qui comptent en Europe. Sa progression pour devenir un club de l’envergure des Real Madrid, Juventus Turin ou bien encore du FC Barcelone est constante depuis plusieurs années, et notamment depuis l’arrivée de QSI en 2011. Le dernier classement de Forbes des clubs de foot les plus valorisés le démontre. En effet, les Rouge & Bleu entrent dans le top 10 de ce classement avec la plus forte hausse de valorisation du monde se félicite le PSG dans un communiqué. Le PSG se classe neuvième, deux places de mieux que le dernier classement, avec une valorisation augmenter de 1,4 milliard de dollars. Le magazine économique valorise le PSG à 2,5 milliards de dollars. Dans ce communiqué, Nasser al-Khelaïfi, s’est réjoui de ce classement. “Ce classement est une nouvelle consécration de notre stratégie de développement. En moins de dix ans, la marque Paris Saint-Germain est devenue LA référence mondiale dans l’univers du sport et du lifestyle. Grâce aux efforts considérables déployés jusqu’à présent, nous disposons d’acquis solides pour construire nos futurs succès, sur comme hors du terrain.“

Le communiqué du PSG

Le Paris Saint-Germain fait désormais partie des dix clubs de football de plus fortes valeurs selon le classement Forbes dévoilé ce lundi par le magazine économique de référence. En s’installant à la neuvième place du classement, le Paris Saint-Germain gagne deux places et voit sa valorisation augmenter de 1,4 milliard de dollars par rapport au dernier classement publié par Forbes. Depuis la précédente édition en 2018, le Paris Saint-Germain a plus que doublé sa valorisation, désormais estimée à 2,5 milliards de dollars par le magazine qui réalise ces évaluations depuis plus d’une décennie. Dans cette dernière publication, le Paris Saint-Germain est le club dont le pourcentage d’augmentation de la valeur est le plus élevé (129 %), consolidant ainsi sa place parmi l’élite mondiale. Depuis le rachat par Qatar Sport Investment en 2011, et particulièrement au cours des cinq dernières années, le Paris Saint-Germain s’est imposé comme le club le plus dynamique du monde. En 2021, le Paris Saint-Germain entre pour la première fois dans le top 10 du classement Forbes depuis l’acquisition de QSI, date à laquelle le Club n’était pas considéré pour une valorisation parmi les 20 meilleures équipes mondiales (La première valorisation du Club par le magazine Forbes date de 2014, 415 millions de dollars, 15ème place). Ce dynamisme s’explique par la capacité du Paris Saint-Germain à faire croître et à diversifier ses revenus de manière innovante, comme en témoigne le rapport Deloitte Money League 2020, qui place le Paris Saint-Germain à la 5e place des clubs de football européens et dans le top 10 des franchises sportives mondiales. Cette progression s’appuie également sur le développement de la marque Paris Saint-Germain, dont la croissance impressionnante a déjà été soulignée dans le rapport Brand Finance 2020 Football 50, où la valeur de la marque du Club a été classée au 7e rang.

