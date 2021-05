Jérémie Pignard arbitre de la demi-finale Montpellier / PSG

Le PSG a encore deux titres à aller chercher en cette fin de saison avec la Ligue 1 et la Coupe de France. Mercredi soir (21 heures, Eurosport 2), le PSG jouera sa demi-finale de Coupe de France contre Montpellier au stade de la Mosson. Une rencontre qui sera arbitrée par Jérémie Pignard. Il sera assisté Huseyin Ocak et Christophe Mouysset. Florent Batta officiera comme quatrième arbitre. Mikael Lesage et Hamid Guenaoui seront à la VAR. L’homme en noir de 33 ans a déjà arbitré le PSG à trois reprises cette saison. Le match nul contre Bordeaux (2-2, 12e journée), et les victoires contre Nice (25e journée, 2-1) et Strasbourg (1-4, 32e journée). Il a également arbitré deux fois Montpellier, une défaite en Ligue 1 contre Metz (0-2, 15e) journée et lors du 16es de finale de Coupe de France contre Alès (1-2). En Ligue 1, Jérémie Pignard a distribué 55 cartons jaunes et 3 cartons rouges. En coupe de France, il a mis cinq cartons jaunes.