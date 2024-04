Le PSG dépose plainte contre les supporters du FC Barcelone

Mercredi soir, lors du match entre le PSG et le FC Barcelone, les supporters du club catalan se sont signalés avec des gestes inacceptables dans les tribunes du Parc des Princes. Le PSG a décidé de déposer plainte contre les supporters barcelonais.

Mercredi soir, le PSG s’est incliné contre le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3). Présents en nombre au Parc des Princes, les supporters catalans se sont fait remarquer d’une manière inacceptable. En effet, certains ont imité des cris de singe et réaliser un salut nazi. Hier, la préfecture de police a expliqué avoir interpellé deux supporters du FC Barcelone pour apologie de crime de guerre et injure publique à caractère raciste. » France Bleu Paris et Le Parisien indiquent que le PSG a décidé de déposer plainte contre les supporters catalans.

Trois plaintes déposées

Le quotidien francilien indique que dans le détail, le PSG a déposé trois plaintes. Une première pour apologie de crime de guerre, une seconde pour injure publique à caractère raciste et une dernière contre X pour éventuellement identifier d’autres fautifs. « Le Paris Saint-Germain condamne fermement toutes les formes de discrimination et tient à rappeler qu’elles n’ont leur place ni dans les stades, ni dans la société. Le club a décidé de déposer plainte contre les supporters du FC Barcelona auteurs des gestes inacceptables. Le Parc des Princes est un lieu de rassemblement ouvert à tous les passionnés de football. Contre le racisme et toutes les formes de discrimination, nous formons une seule et même équipe », explique le club.