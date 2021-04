Depuis dimanche et l’annonce d’une création par douze clubs d’une Super League fermée et privée, le monde du football vacille, avec beaucoup de colère. Ainsi, Jesper Møller, président de la fédération danoise, et membre du comité exécutif de l’UEFA, a signifié au au média danois DR Sport que l’instance dirigeante du football européen interdirait ce vendredi à Chelsea, au Real Madrid et à Manchester City les demi-finales de la Ligue des champions. Cela signifie donc que le PSG serait sacré champion d’Europe cette saison. “Ils (les clubs séparatistes) sortent, et je m’attends à ce que cela se produise vendredi”, a déclaré Møller. “Il faut voir comment terminer la Ligue des champions”. Cela pourrait passer par un changement de plateau des demi-finales avec des repêchages. On le sait, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, avait promis d’utiliser tous les outils et sanctions à sa disposition pour riposter contre les 12 équipes qui ont annoncé leur intention de créer la Super League. Selon les informations de RMC Sport, l’UEFA “va se rapprocher de ses propres avocats pour étudier des mesures à prendre concernant les clubs encore en course en Ligue des champions. En vue de cette fameuse réunion extraordinaire prévue en fin de semaine? A voir.”