Le PSG, deuxième effectif le plus âgé de Ligue 1

Le PSG domine la Ligue 1 depuis le début de la saison avec 8 victoires et une défaite en neuf matches. Les Parisiens comptent six points d’avance sur son dauphin, le RC Lens. Avant le retour du championnat demain, la Ligue 1 a dévoilé le classement des effectifs les plus âgés de la saison. Et les Rouge & Bleu se classent deuxièmes avec une moyenne d’âge de 27 ans et 241 jours. Il est devancé par Clermont (28 ans et 48 jours). Le podium est complété par Angers (27 ans et 230 jours), le prochain adversaire du PSG. C’est Monaco qui affiche la moyenne d’âge la plus jeune avec 24 ans et 170 jours.

Le classement des effectifs les plus âgés de Ligue 1

1. Clermont Foot, 28 ans et 48 jours

2. Paris Saint-Germain, 27 ans et 241 jours

3. Angers SCO, 27 ans et 230 jours

4. RC Strasbourg Alsace, 27 ans et 179 jours

5. ESTAC Troyes, 27 ans et 178 jours

6. FC Lorient, 27 ans et 38 jours

7. RC Lens, 26 ans et 361 jours

8. FC Nantes, 26 ans et 313 jours

9. LOSC, 26 ans et 283 jours

10. Girondins de Bordeaux, 26 ans et 196 jours

11. Olympique Lyonnais, 26 ans et 43 jours

12. Montpellier Hérault SC, 25 ans et 323 jours

13. FC Metz, 25 ans et 229 jours

14. Stade Rennais FC, 25 ans et 223 jours

15. OGC Nice, 25 ans et 48 jours

16. AS Saint-Etienne, 25 ans et 28 jours

17. Stade de Reims, 24 ans et 307 jours

18. Stade Brestois 29, 24 ans et 289 jours

19. Olympique de Marseille, 24 ans et 254 jours

20. AS Monaco, 24 ans et 170 jours