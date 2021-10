Pembélé, la belle promesse du début de saison bordelais

Présent depuis 2015 au PSG, Timothée Pembélé est l’un des grands espoirs des Rouge & Bleu. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, le latéral de 19 ans est actuellement prêté avec option d’achat aux Girondins de Bordeaux jusqu’à la fin de la saison. Malgré un exercice compliqué pour le club au scapulaire (16e de L1), le Titi du PSG est l’une des belles satisfactions de la saison de Ligue 1. Retour sur son parcours depuis le début de sa carrière professionnelle.

Des débuts prometteurs avec le PSG

Présent dans le groupe parisien depuis le Final 8 de Ligue des champions à Lisbonne lors de l’été 2020, Timothée Pembélé a assisté depuis les tribunes au beau parcours des Rouge & Bleu jusqu’à la finale face au FC Bayern (0-1). Depuis, le latéral droit est entré peu à peu dans l’effectif professionnel dirigé par Thomas Tuchel à l’époque. Dans un début de saison disputé pour le PSG, le natif de Beaumont-sur-Oise a joué son premier match en pro lors de la réception des Girondins de Bordeaux (2-2) le 20 novembre 2020. Malheureux en début de match avec un but contre-son-camp, l’international U20 français a ensuite montré du caractère en sortant une prestation plus qu’honorable. Par la suite, Timothée Pembélé a connu une fin d’année 2020 idyllique avec une première participation en Ligue des champions face à l’Istanbul Basaksehir (5-1) en entrant en cours de match avant d’inscrire son premier but avec le maillot parisien face au RC Strasbourg Alsace (4-0) le 23 décembre 2020. « C’est une grande émotion (…) J’ai mis mon premier but en professionnel et je suis content. C’est un très beau cadeau de Noël pour mes parents. Je le dédie un peu à eux. Mon premier but, c’était dans le mauvais sens (Bordeaux, ndlr) maintenant je le mets dans le bon sens », avait déclaré le joueur après cette rencontre face au RCSA.

L’éclaircie du début de saison bordelais

Très peu utilisé par Mauricio Pochettino lors de la seconde partie de la saison 2020-2021 avec 4 matches (2 en Ligue 1 et 2 en Coupe de France), Timothée Pembélé a finalement terminé l’exercice précédent avec un total de 9 rencontres disputées. Par la suite, il a décidé d’acquérir du temps de jeu et de l’expérience pour sa deuxième saison en professionnel. Prêté avec option d’achat aux Girondins de Bordeaux le 10 août dernier, le défenseur latéral droit a parfaitement débuté son aventure bordelaise avec un but face à l’Olympique de Marseille (2-2) dès sa première rencontre. Un beau clin d’œil pour le joueur formé au PSG. Depuis, le joueur de 18 ans est devenu un titulaire en puissance dans le onze de Vladimir Petković. Le Parisien a notamment évolué à divers postes : défenseur central, latéral droit et piston droit dans un 3-4-3. Si le Titi avait la possibilité d’intégrer régulièrement le groupe professionnel de Mauricio Pochettino en ce début de saison, il a préféré poursuivre son développement dans un autre club, comme il l’avait expliqué il y a quelques semaines. « J’ai choisi les Girondins parce que ce projet m’a plu, avec le nouveau coach et de nouveaux dirigeants. Ce projet s’appuie beaucoup sur les jeunes, pour leur développement. C’est le meilleur projet qui m’ait été proposé.« Preuve de son excellent début de saison avec Bordeaux, il est le joueur possédant la meilleure moyenne de son équipe dans le quotidien L’Equipe avec une note globale de 5,71. De plus, le latéral droit est le 3e joueur ayant réussi le plus de dribbles (25) derrière le Rennais, Kamaldeen Sulemana (26), et le Parisien, Kylian Mbappé (29). Si le Titi possède des belles qualités offensives, il manque parfois encore de consistance sur un match de 90 minutes avec quelques errements défensifs. Il a remporté 47,8% de ses duels mais a réussi à récupérer 33 ballons au total. Depuis ses premiers matches avec Bordeaux, le latéral droit a délivré 6 passes clés mais sans que ses coéquipiers n’en profitent.

Un avenir au PSG ?

Sous contrat jusqu’en 2024, Timothée Pembélé peut-il avoir un avenir chez les Rouge & Bleu ? Avec l’effectif actuel, l’international U20 de l’Equipe de France fera face au déjà indispensable Achraf Hakimi, qui a paraphé un contrat jusqu’en 2026. Il pourrait jouer un rôle de doublure en concurrence avec Colin Dagba (23 ans / juin 2023), mais reste à savoir quels seront les objectifs du latéral droit. De plus, les Girondins de Bordeaux possèdent une option d’achat pouvant aller de 6M€ à 8M€.

Temps de jeu de Timothée Pembélé (534 minutes)