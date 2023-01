Le PSG dévoile le programme de son Qatar Tour 2023

Depuis plusieurs jours, on parle d’un match amical du PSG contre une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr. Ce lundi matin, le club de la capitale a officialisé la nouvelle sur son site internet.

Comme chaque année, le PSG organise un petit séjour au Qatar au début de l’année. Dévoilé depuis quelques jours, le programme du Qatar Tour 2023 vient d’être officialisé par les Rouge & Bleu. Après son match de Ligue 1 contre Rennes dimanche soir (20h45, Prime Video), les joueurs parisiens prendront la direction de Doha le mardi 17 janvier. « Après le succès de l’organisation de la Coupe du monde de la FIFA 2022, ce voyage au Qatar est une nouvelle opportunité de mettre en lumière les innovantes infrastructures sportives du pays« , explique le PSG dans son communiqué. Cette présence au Qatar sera l’occasion pour les joueurs parisiens « de rencontrer leurs supporters du Qatar et de la région MENA, de s’entrainer dans l’emblématique Khalifa Stadium et de participer à une série d’activations organisées avec les partenaires du Club présents au Qatar, tels que Qatar Airways, ALL, Qatar Tourism, QNB, Ooredoo et Aspetar.«

Un match amical le 19 janvier

Après cette présence au Qatar, le PSG se déplacera en Arabie Saoudite et à Riyadh, la capitale, le 19 janvier pour effectuer un match amical au stade King Fahd de Riyadh contre une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr. À l’issue de cette rencontre, qui sera diffusée sur la chaîne PSG TV, sur les réseaux sociaux du club et sur les chaînes du groupe beIN Sports, les joueurs du PSG rentreront directement à Paris pour poursuivre leur saison avec le seizième de finale de Coupe de France et la suite de la Ligue 1 avant la très grande échéance, le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (14 février).