En pleine tourmente depuis plusieurs semaines, Noël Le Graet n’a pas arrangé son cas et a provoqué une indignation générale suite à ses récents propos sur Zinedine Zidane.

Noël Le Graët est au centre d’une tempête médiatique depuis quelques heures. Vivement critiqué depuis quelques semaines suite à des affaires extra-sportives au sein de la Fédération Française de Football, le président de la FFF n’a pas soigné son image avec ses récentes déclarations sur Zinedine Zidane, souvent cité comme potentiel successeur de Didier Deschamps au poste de sélectionneur avant la prolongation de ce dernier jusqu’en 2026. Invité de RMC Sport, le patron du football français a tenu des propos étonnants sur la légende du football, Zinédine Zidane : « Zidane au Brésil (comme sélectionneur, ndlr) ? Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club… sélection, j’y crois à peine en ce qui le concerne. Si j’ai appelé Zidane ? Certainement pas, je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu’il trouve un club ou une sélection. »

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Une réponse qui a provoqué l’indignation de nombreux supporters et observateurs de football, mais aussi de la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra : « Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un ‘président’ de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinédine Zidane s’il vous plaît. » Mais les propos de Noël Le Graët (81 ans) ont aussi agacé la star actuelle du football français, Kylian Mbappé. Alors qu’il retrouvera bientôt le Camp des Loges après quelques jours de vacances, le numéro 7 du PSG a exprimé son indignation suite au discours tenu par le président de la FFF : « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça », a déclaré l’attaquant français via son compte Twitter. Par le passé, les deux hommes avaient déjà eu des désaccords notamment au sujet des droits à l’image en équipe de France.

Reste désormais à savoir quelle sera la réaction de Nöel Le Graët dans les heures à venir. Interrogé par L’Equipe, les proches du président plaident une maladresse d’expression : « Le président a de très bons rapports avec Zidane. En s’exprimant de cette manière, Noël Le Graët a souhaité indiquer que Zidane a la possibilité d’aller où il le souhaite. Que toutes les possibilités s’offrent à lui. »